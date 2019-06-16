16.06.2019 14:48
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Caretta caretta yuvalarının yok edildiği iddiası

Caretta caretta yuvalarının yok edildiği iddiası

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahilin traktörle sürülerek 50 caretta caretta yuvasının yok edildiği iddia edildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahilin traktörle sürülerek 50 caretta caretta yuvasının yok edildiği iddia edildi.
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent sahilindeki caretta carettaların yuvalama alanı olan yaklaşık bin metrelik sahilin, traktörle tarla gibi sürülerek düzleştirildiği yönünde bilgi geldiğini söyledi.
Caretta carettaların nesli tükenmekte olan hayvanlar olduğunu belirten Aputkan, bu açıdan kendilerinin de gereken hassasiyeti gösterdiklerini bildirdi.
Bölgenin en fazla caretta caretta yuvalarını barındırdığını anlatan Aputkan, "Olayı öğrenir öğrenmez kimin ya da kimlerin bunu yaptığını ortaya çıkarmak için çalışma başlattık. Olayın takipçisiyiz. Belediye olarak orada herhangi bir çalışma yapılmadı, benim de böyle bir talimatım hiç olmadı. İlgili arkadaşlarımızla da görüştük, böyle bir çalışma yapmadıklarını söylediler." diye konuştu.
Ayrıca olayın belediye tarafından yapıldığının ileri sürüldüğünü aktaran Aputkan, bu iddiaların da asılsız olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Belek, serik, Güncel

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