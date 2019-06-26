26.06.2019 11:31
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CARETTA CARETTALAR İÇİN YAŞAM NÖBETİ
Kaynak: DHA
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Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı
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