Caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için sahillere dönüyor

Doğu Akdeniz'in önemli kaplumbağa üreme merkezlerinden Mersin'de, caretta carettalar sahillerdeki yuvalara yumurtalarını bırakmaya başladı.

04.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:22
Doğu Akdeniz'in önemli kaplumbağa üreme merkezlerinden Mersin'de, caretta carettalar sahillerdeki yuvalara yumurtalarını bırakmaya başladı.
Akdeniz Belediyesi ekipleri, "Kesinlikle Korunacak Milli Park" ilan edilen Adanalıoğlu ve Kazanlı sahillerinde caretta carettalar için önlem aldı.
Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ekiplerle kumsala uyarı tabelaları yerleştirdi.
Dişi deniz kaplumbağaları, kumsallara geri dönüp yumurtalarını bırakmaya başladı. Bölgede bu sezon 32 kaplumbağa yuvası tespit edildi.
Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmeleri için uyarı çalışmalarına devam edeceklerini, bu kapsamda broşür hazırlanacağını belirtti. Caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için sahillere dönüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Haberler››Güncel››Caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için sahillere dönüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:19: Karabük'te kumar operasyonu - Haber 14:18: Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları - Haber 14:17: Teröristler talan etmişti, 700 yıllık konak yeniden açılıyor - Haber 14:17: Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı - Haber 14:17: Ezine Kaymakamı Uzan, başarılı öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi - Haber 13:18: Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haber 13:15: Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti - Haberler 12:24: Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Haber 11:09: Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler