Caretta carettaların koruyucusu oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Güldane Şahin, yuvadan çıkmayı başaramayan yavru carettaları denize ulaştırıyor.

Caretta carettalar için 13 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan Şahin, Yeşilöz ve Uğrak mahallelerinde daha önce tespit ettiği yuvaları hazırladığı özel düzenekle koruma altına alıyor.

Yumurtadan çıkma dönemlerinde yuvaları tek tek kontrol eden Şahin, sıkıştığı için çıkamayan yavruların denizle buluşmasını sağlıyor.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettaları çok sevdiğini söyledi.

Yavrular yuvadan çıkarken çok dikkatli davrandıklarını belirten Şahin, "Bazen çakıl, taş gibi materyaller yavruları sıkıştırıyor. Yuvadan çıkamayan yavruları kurtarıyor, el değmeden denize ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Şahin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıları herkesin koruması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA