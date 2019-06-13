Cargill, "Geleceğin Hayvan Beslemesi" çözümlerini tanıtacak

Cargill'in Hayvan Besleme iş kolu, "Geleceğin Hayvan Beslemesi" konsepti altında topladığı hizmet ve çözümlerini 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan VIV 2019 Fuarı'nda tanıtacak.

Günümüzde değişimin günlük yaşamdaki etkisi herkes tarafından hissedilirken; hem nüfus hem de gıda ihtiyacı ve protein alımının artması gibi mega trendler, hayvan yetiştirme endüstrisi üzerinde giderek artan oranda uyum sağlama baskısı yaratıyor. Kanatlı hayvan yetiştirme ve yem üretimi endüstrilerinde konsolidasyon yaşanıyor. Ayrıca dünyadaki çiftlikler ve endüstriler giderek dijitalleşirken, sürdürülebilir gıda üretimine yönelik müşteri beklentileri de her geçen günartıyor. Cargill, söz konusu trendlerin ve uyum süreçlerinin gelecekte hayvan beslemesi çehresini nasıl değiştireceğini anlıyor.

Cargill Hayvan Besleme Türkiye ve Kafkaslar Bölge Direktörü Serhad Çelik, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor: "Cargill olarak, yaşadıkları güçlükleri anlamak ve geleceklerine uygun çözümler sunmak için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. İşlerinin büyüyüp gelişmesi için müşterilerimizin çevik ve uyumlu kalmalarına yardımcı olurken, bir yandan da kendilerine konsolidasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi hem bugünün hem de yarının trendlerinin yaratacağı etkilere yönelik destekleyici çözümler sunuyoruz."

Geleceğin Hayvan Beslemesi için tam kapsamlı hizmet ve çözümler:

Fuarı ziyaret edenler, Cargill'in dijital uzmanları ile görüşerek, Cargill'in yeni teknolojileri ve büyük veriyi müşterilerinin pazarda daha başarılı olması için nasıl kullandığına dair bilgi sahibi olabilecek.

Cargill'in VIV Türkiye Fuarı'nda tanıttığı hizmet ve çözümler arasında Reveal NIR, Notox Mycotoxin Risk Yönetim Platformu, TechBroFlex, Notox ve Intella yer alıyor.

Reveal™ NIR, müşterilerin satın alacakları ham maddelerle ilgili daha iyi karar vermelerine, bunları hayvan yemlerinde en uygun şekilde kullanmalarına ve yemi denetlemelerine imkan sağlayan uygun ve hassas bir besin maddesi ölçüm aracıdır. Cargill'in küresel sistemi ile internet erişimi ile eşleştirilmiş yakın kızılötesi spektrum teknolojisi kullanan Reveal™ besin maddelerinin gerçek zamanlı olarak ölçülmesi, yönetilmesi ve temini için etkin bir yol sunar.

Cargill tarafından geliştirilen benzersiz bir analiz yöntemi olan Notox™ Mikotoksin Risk Yönetim Platformu, hızlı ham madde analizi ile üreticilerin mikotoksin riskini ve kanatlılar üzerinde oluşabilecek etkileri tanımlamasına yardımcı olur, ayrıca geliştirilmiş bağlama teknolojileri içeren ürün portföyü ile mikotoksin savaşının kazanılmasını sağlar.

Intella™, sindirim sistemi fonksiyonları ve mikroflora dengesi üzerindeki faydalı etkileri için seçilen eşsiz esans yağı bileşimleri ve organik asitlerin özel bir kombinasyonundan oluşmuş ürün portföyüdür. Intella™ ürün portföyü sindirim sistemi fonksiyonlarının yerine getirilmesine ve kanatlı performansının artırılmasına katkıda bulunulur.

Cargill'in, broiler yetiştiricilerine yönelik dinamik ve öngörülebilir yazılımı olan TechBro Flex™,karlılık etkisi sağlayacak bir dizi stratejik senaryo sunarak müşterilerin ellerindeki üretim verisiyle daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olur.

Bu yıl 45 ülkeden 500'ün üzerinde firmaya ev sahipliği yapması beklenen 9. VIV Türkiye 2019 Fuarı'nın Diamond Sponsoru olan Cargill, müşterilerini Salon 9- C16 numaralı standında ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler