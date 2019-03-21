Cari Açığımız, Döviz İhtiyacımız Hızla Düşüyor"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Cari açığımız, döviz ihtiyacımız hızla düşüyor. O nedenle spekülasyonlar kesinlikle seçimi etkilemeye yönelik kara propaganda. Hiçbir rasyonel, mantıksal, ekonomik bir altyapısı yok." dedi.Canikli, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen iş dünyası toplantısında yaptığı konuşmada, 2018 yılının son çeyreğindeki yüzde 3'lük daralmanın temel nedeninin ithalattaki ve inşaat sektöründeki yavaşlamadan kaynaklandığını söyledi.Türkiye ekonomisinin cari açığın sıkıntılarını çok iyi yönettiğini dile getiren Canikli, "Ama özellikle öngörülmeyen, bu siyasi şok olabilir, konjonktürel şoklar olabilir, başka nedenlerden kaynaklanan şoklar olabilir. Bunlarla karşı karşıya kalındığı zaman normalden daha fazla bedel ödemek zorunda kalıyoruz. Onun için bizim tek bir çözümümüz var, fazla ithalatın ortadan kaldırılması." diye konuştu.- "İthal edilen ürünlerin Türkiye'de üretelim"Nurettin Canikli, bunun ithal edilen malların alınmaması anlamında olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:"Aslında tam yapmak istediğimiz ithal edilen bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesidir. Esasında işin en ilginç yanı da bunun yüzde 90'ının, hadi 80 diyelim, yüzde 80'inin Türkiye ekonomisi tarafından üretilebilir olması, hem de kalitede ve o fiyatta. Buna rağmen ülke onları ithal ediyor. Türkiye'de üretilmesi mümkün olan bu ürünler ithal edilmeyip yur içinde üretilse, ihtiyaç buradan karşılansa, başka hiçbir şey olmasa bile bu her yıl yüzde 5,5'lik büyüme anlamına geliyor ve cari açıktan da kurtuluyoruz."Canikli, hedeflerinin Türkiye ekonomisinin rekabetçi fiyatlar ve kaliteyle üretme imkanına sahip olduğu ithal ürünlerin yurt içinden temin edilmesi olduğunu vurguladı.- "Seçimi etkilemeye yönelik manipülasyonlar""Şu an itibariyle yaşadığımız dalgalanmalar imalat sektörümüze herhangi bir zarar vermedi." ifadesini kullanan Canikli, "Elbette ufak tefek şeyler var ama bizim tahmin ettiğimiz kadar zarar vermemiş, çünkü Türkiye'nin hemen hemen tüm üretim bölgelerini dolaştım, ilgili sanayi odalarıyla firmalarla doğrudan görüştük ve bu fotoğrafı çıkardık. Bu güzel bir şey ama ithalattaki ve inşaattaki düşüşün ortaya çıkardığı istihdam kaybı ve üretim kaybını da imalat sektörüne ilave vereceğimiz destekle daha sağlıklı bir şekilde inşallah kapatacağız." ifadelerini kullandı.Canikli, seçimi etkilemeye yönelik bazı kasıtlı manipülasyonlar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Seçimden sonra döviz piyasasında hareketlenme olacak felan... Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, neden? Çünkü bakın, ağustos ayındaki hareketlenmede beklemediğimiz bir yerden şok geldi. Amerika başkanının çok sert açıklamaları, ABD ile ilişkilerimizin bozulacağı beklentisiyle piyasalar bir anda şoka girdi. İkincisi cari açığımız, o zaman ciddi yüksek boyutlardaydı, şimdi bu tür şoklara karşı ekonomimiz de uyum sağladı. Nitekim daha sonraki şoklardan etkilenmedi. Hala da devam ediyorlar, tehditler devam ediyor, Amerika Savunma Bakanlığı orjinli. Trump'un üç hafta önce attığı tweet çok daha ağır, diyor ki 'PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye saldırırsanız ekonominizi mahvederiz' ama hiç etkilemedi. Daha önemlisi cari açığımız, döviz ihtiyacımız hızla düşüyor, o nedenle bu tür spekülasyonlar kesinlikle seçimi etkilemeye yönelik kara propaganda. Hiçbir rasyonel, mantıksal, ekonomik bir altyapısı yok."Nurettin Canikli, fındık ihracatına da değinerek, "Daha önce aynı miktar aşağı yukarı fındık ihraç edilmiş, ortalama yıllık 650 milyon dolar döviz geliri elde edilmiş, bizden önceki tüm o uzun dönemi aldığınız zaman, bizim dönemde yine aşağı yukarı 240-250 bin ton fındık ihraç edilmiş, ortalama 1,7-1,8 milyar dolar döviz geliri elde edilmiş." değerlendirmesinde bulundu.