Cari açıkta revizyon düşüşü
Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi. Revizyonla 2019 cari fazlası 1.7 milyar dolardan 8 milyar 22 milyon dolara çıkarken, ocak ayı açığı da beklentilerin altında geldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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