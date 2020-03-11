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Cari açıkta revizyon düşüşü

Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Cari açıkta revizyon düşüşü
Uluslararası hizmet ticareti verileri ile dış ticaretin özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemiyle hesaplanması, ödemeler dengesinde revizyon getirdi. Revizyonla 2019 cari fazlası 1.7 milyar dolardan 8 milyar 22 milyon dolara çıkarken, ocak ayı açığı da beklentilerin altında geldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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