03 Aralık 2018, 20:28
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Çarıkçı: 3 Maçta En Az 7 Puan Almamız Gerekiyor

Çarıkçı: 3 Maçta En Az 7 Puan Almamız Gerekiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, ilk yarıda kalan 3 maçlarından en az 7 puan çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 müsabakalarında  beklemedikleri sonuçlar aldıklarını, bu nedenle ligde dördüncü sıraya  gerilediklerini belirtti.
İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Çarıkçı, "Devre  arasına girmeden, kalan 3 maçta en az 7 puan almamız gerekiyor. Bunun için de bu  hafta teknik heyetle görüşeceğiz. Alacağımız puanlarla ikinci devreye avantajlı  girmek istiyoruz. Geçen sezon devreye girmeden önce 26 puanımız vardı. Bu sezon  33 puanı geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Çarıkçı, 9 Aralık'ta deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçını  kazanarak, kötü gidişe dur demek istediklerini kaydetti.
  
Takımın kötü oynamadığına işaret eden Çarıkçı, "Adana Demirspor  karşısında kötü oyun sergilemedik. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdik ama bireysel  hatalar nedeniyle kaybettik. Kaybedilen maçlardan teknik heyet ders çıkarmıştır."  ifadelerini kullandı.
Hatayspor,9 Aralık,Adana Demirspor

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