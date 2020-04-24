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Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.

24.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:43
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, beldede yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine beldeye giriş çıkışlar yasaklandı.
Jandarma ekipleri, beldenin girişini kapatarak nöbet tutmaya başladı.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin beldede çalışma yaptığı bildirildi.
Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer yaptığı açıklamada, ilçede dün gece itibarıyla çok sayıda temaslı vaka tespit edildiğini belirtti.
Salgının yayılmaması için gerekli tedbirlerin dün gece alındığını vurgulayan Yılmazer, şunları kaydetti:
"İlçede filyasyon ekiplerimiz taramaya başlamış, jandarmamız giriş çıkışları kontrol etmeye başlamıştır. Çarıksaraylar beldemizde 14 gün süreyle karantina ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın korku ve telaşa kapılmamasını rica ediyorum. Alınan tedbirler yayılımı engellemek ve vatandaşlarımızı korumak içindir. Vefa Sosyal Destek gruplarımız, belediyemiz ve kaymakamlığımız koordinesinde ekmek dağıtacak, her eve zaruri ihtiyaçlarını getirecek ve süre içinde marketlerimiz kontrollü olarak açık tutulacaktır. Tedbirlerimizi sıkı tutup evde kalıyoruz. 14 gün sonra hastalıktan kurtulacağız inşallah. Umutlarımızı yitirmeyip, evde kalıyoruz." Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Şarkikaraağaç, Çarıksaraylar, Jandarma, Isparta, Güncel , Haber
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