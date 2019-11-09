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Çark Özhan dostları için döndü

Özhan Market'te düzenlenen çarkıfelek etkinliğinde Özhan dostları şanslarını deneyerek eğlenceli ve kazançlı günler geçirdi.

09.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:11Çark Özhan dostları için döndü
Özhan Market'te düzenlenen çarkıfelek etkinliğinde Özhan dostları şanslarını deneyerek eğlenceli ve kazançlı günler geçirdi.

Geçit Mağazasında 'Çarkı Çevir Hediyeyi Kazan' isimli etkinlikte eğlenceli ve kazançlı dakikalar yaşandı. markasıyla birlikte düzenlenen etkinlik, Özhan müşterilerinin ilgisini çekti. Etkinlik için mağazanın içine kurulan standa gelen ziyaretçiler,üzerinde hediyelerin olduğu çarkı çevirerek şanslarını denedi. 3 gün boyunca süren etkinlikte çarkı çeviren Özhan dostları, Nivea ürünlerinden hediyeler kazandı. Çarkıfelek etkinliğiyle kazançlı çıkan müşteriler, aynı zamanda Nivea'nın yüzde 40 indirim fırsatıyla sepetlerini doldurdu. - BURSA

Nivea, Ekonomi

Kaynak: İHA

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