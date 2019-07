Çarkıfelek'e Musullu sponsor oldu

Musullu Küçük Ev Aletleri, sevilen yarışma programı Çarkıfelek'e sponsor oldu."Yerli ve milli marka" sloganı ve et kıyma makinesiyle markalaşma serüvenine başlayan Musullu, Çarkıfelek' in önümüzdeki programlarında hediye çarşısında olacak. ve yarışmacılar kazandıkları puanlarla Musullu et kıyma makinesi kazanmak içinde ter dökecekler. Son 6 aydır ulusal kanallarda sinema ve programlara sponsorluk yaparak istikrarlı bir şekilde adını duyurmaya devam eden Musullu, adım adım markalaşıyor. Musullu, Türkiye 'nin her yerinde yerli ve milli marka olma yolunda ilerliyor. Yeni ürünlerini de en kısa zamanda müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen Musullu, "Alan da satan da mutlu" misyonuyla tüketicilerini mutlu etmenin onurunu yaşıyor.Musullu, et kıyma makinesiyle sınıfının en güçlü markası olma yolunda, Türkiye genelinde bayilik ve satış noktaları oluşturmaya devam ediyor. - GAZİANTEP