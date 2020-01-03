Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i takımında görmek istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in adı Manchester United, Sevilla ve Bayern Münih ile anılırken sürpriz bir iddia daha geldi. Hedefteki takım Premier Lig'den Everton. Bleacher Report'tan Dean Jones'un haberine göre, A Milli oyuncumuz Cengiz Ünder için Everton da devreye girdi. Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'un başına geçen İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, devre arasında yapacağı transferlerle takımını iddialı konuma getirmek isterken, hedeflerinden birinin de Cengiz Ünder olduğu duyuruldu

"CENGİZ DAHA ÇOK ÇALIŞMALI"

Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen teknik direktörü Paulo Fonseca'dan istediği süreyi alamayan Cengiz Ünder'in devre arasındaki transfer operasyonuna sıcak bakması bekleniyor. EURO 2020 öncesinde forma giymek isteyen Cengiz için, "Kendisini daha fazla geliştirmeli, çok çalışmalı. Hem savunma hem hücum yönünde iyi olmalı" mesajı veren Fonseca, 22 yaşındaki futbolcuyu ligde sadece 7 maçta kullandı ve 280 dakika sahada tuttu.

75 MAÇTA 15 GOL ATTI

Roma'nın Cengiz için en az 40 milyon euro gelir beklediği ve bu doğrultudaki tekliflere sıcak baktığı kaydedilirken, pazarlık seçeneğinin de açık olduğu vurgulandı. İtalyan temsilcisinde 75 maça çıkan Cengiz'in 15 golü ve 11 asisti bulunuyor.

EVERTON'DA TARİHİ TRANSFER OLABİLİR

Everton 2017-2018 yılında Gylfi Sigurdsson transfer için kasasından 50M€ çıkarmıştı. Ada ekibinin diğer rekor transferleri ise 39M€ ile Richarlison ve 35M€ Romelu Lukaku olmuştu.

(Sporx)