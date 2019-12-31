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Carlos Ghosn - Wall Street Journal: Japonya'da ev hapsinde tutulan eski Nissan CEO'su Türkiye...

Japon otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı.

31.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:10 Carlos Ghosn - Wall Street Journal: Japonya'da ev hapsinde tutulan eski Nissan CEO'su Türkiye...

Japon otomotiv devi 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a kaçtı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Japonya'da şirketten para kaçırma suçlamasıyla hakkında dava açılan Ghosn'un sahte kimlikle Türkiye üzerinden kaçtığını öne sürdü.

Ghosn, bir Orta Doğu ülkesine gittiğini doğrulayan Ghosn, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden" kaçtım dedi. Lübnan ile Japonya arasında suçluların iadesi anlaşması yok.

120 milyon dolarlık kişisel serveti olduğu belirtilen Ghosn, Kasım 2018'de gözaltına alınmadan önce küresel otomotiv sektörünün en güçlü yöneticilerinden biriydi. Carlos Ghosn'un aylarca gözaltında tutulması, Japon adalet sistemini tartışmaya açmıştı.

Üç pasaportu var

Lübnan kökenli bir aileden gelen Brezilya doğumlu Ghosn, Beyrut'ta büyüdü ve Fransa'da eğitim gördü. 65 yaşındaki Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı var.

Ancak avukatları Ghosn'un pasaportlarının kendilerinde olduğunu açıkladı.

Nisan'da 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ev hapsinde tutulan Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Polis yetkilileri, evi izlenmeyen Ghosn'un telefon ve internet kullanımının sınırlandırıldığını söylemişlerdi. Ghosn'un evinden iki günden daha uzun süre ayrılması için mahkemeden izin alması gerekiyordu.

Carlos Ghosn, gözaltına alındıktan sonra kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş ve iddiaların "siyasi" olduğunu öne sürmüştü.

Gözaltına alınmadan önce Nissan'daki başarısı dolayısıyla ülkede birçok kişi tarafından "kahraman" olarak görülen Ghosn hakkında bir çizgi roman yapılmıştı.

Suçlamalar

Gözaltına alındıktan üç gün sonra Nissan tarafından işine son verilen Ghosn, Umman'daki bir Nissan bayisine milyonlarca dolarlık bir ödeme yaptığı öne sürülüyor. Nissan da kişisel hesabına para aktardığı iddiasıyla Ghosn'a dava açmıştı.

Ghosn ayrıca maaşını düşük göstermekle suçlanıyor.


Japonya, Nissan, CEO, Dünya
BBC


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