Carlos Tevez'in Palmeiras'a Attığı Gol
Arjantinli yıldız Carlos Tevez'in Corinthians forması giydiği genç yaşlarında 16 Kasım 2005'te oynanan Brasiliero mücadelesinde Palmeiras'a attığı golle maçın skorunu eşitliyor ve Corinthians, Palmeiras ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaşıyor.
25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Arjantinli yıldız Carlos Tevez'in Corinthians forması giydiği genç yaşlarında 16 Kasım 2005'te oynanan Brasiliero mücadelesinde Palmeiras 'a attığı golle maçın skorunu eşitliyor ve Corinthians, Palmeiras ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Carlos Tevez, Palmeiras, Spor