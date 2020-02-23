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"Carmina Burana" balesi Adana'da sahnelendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmina Burana" balesini Adana'da sanatseverlerle buluşturdu.

23.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:16

Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmina Burana" balesini 'da sanatseverlerle buluşturdu.

Adana 01 Burda AVM Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'ndeki gösterimin orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman, koro şefliğini Serhat Kaya ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz üstlendi.

Eserde, Saliha Aktaş (soprano), Erdem Erdoğan (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) solist olarak sahne aldı. Solistlere, MDOB orkestra ve korosu eşlik etti.

Koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekti.


Mersin, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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