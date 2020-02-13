Carolıne, 14 Şubat'a damga vuracak

Caroline Yılmaz, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında. 14 Şubat'ta hem TV8,5'ta her cuma gecesi 23:30'da yayınlanmaya başlayacak CAROLINE SHOW, hem de Caroline'in kendi yazdığı ve aranjörü Erhan Bayrak'ın deyimi ile yılın slow hiti olmaya aday şarkısı CANI SAĞOLSUN'un klibi yayınlanacak.

Hem şarkının düetinde, hem klibinde, hem de programda yer alan Ortaç'ın program boyunca Caroline'e ilan-ı aşk etmesi ve klipte sergiledikleri romantik yakınlaşmalar, magazin gündemini takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasına girdi.

Caroline, aşk iddialarını reddederken, Serdar'ın program boyunca Caroline'e gösterdiği ilgi, çekim ekibi ve stüdyo konuklarını şaşkına çevirirken, kahkahaların havada uçuştuğu programın tanıtımı bile sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.