Çarpıcı Açıklamalarda Bulunan Ashley Graham Kimdir?

Büyük beden model Ashley Graham, sık sık açıklamalarıyla gündeme gelirken, ''Flört ettiğim her erkekle çok kısa sürede yatağa girdiğim için hep kaybettim.'' ifadeleriyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

ASHLEY GRAHAM KİMDİR?

Ashley Graham, 1987 yılında Amerika'nın Nebraska Eyaletinde dünyaya geldi. Güzel model, 2002 yılında Scott Middle School, 2005 yılında ise Lincoln, Nebraska'daki Lincoln Southwest Lisesi'nden eğitim aldı. Büyük beden manken olarak moda defileleri, dergi, moda çekimleri ve birçok televizyon programında boy gösteriyor. Ashley Graham'ın eşi Justin Ervin ise bir görüntü yönetmeni.

OYUNCAK BEBEĞİ ÜRETİLDİ

2016 yılında dünyaca ünlü Barbie bebek markası, Ashley Graham'ın oyuncak bebeğini üretti. Modelliğin yanı sıra kendisi gibi büyük beden kadınlar için iç çamaşırı tasarımları yaparak da iş hayatındaki varlığını koruyan Graham, New York'ta yaşamını sürdürüyor. Ashley'in beden ölçüleri ise 107-76-117 cm'dir.