Çarpıcı Kız Filmi

Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren bir kısa film
. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken film
in esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da film
in yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film
, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişle günümüz arasında gidip gelerek inceliyor.Yönetmen:
Luca GuadagninoSenaryo:
Michael Mitnick Oyuncular:
Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller , KiKi Layne, Alba RohrwacherFilmin Türü:
Kısa FilmOrijinal Adı:
The Staggering GirlYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İtalyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
37 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
25.10.2019 Çarpıcı Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.