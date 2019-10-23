Haberler » Sinema » Çarpıcı Kız Filmi

Çarpıcı Kız Filmi

Çarpıcı Kız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çarpıcı Kız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.10.2019 09:58Çarpıcı Kız Filmi
Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren bir kısa film. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken film in esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da film in yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişle günümüz arasında gidip gelerek inceliyor.


Yönetmen:Luca Guadagnino
Senaryo:Michael Mitnick
Oyuncular:Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller , KiKi Layne, Alba Rohrwacher
Filmin Türü:Kısa Film
Orijinal Adı:The Staggering Girl
Yapımcı Firma:Bir Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:İtalya
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:37 dk.
Dağıtıcı Firma:Başka Sinema
Vizyon Tarihi:25.10.2019

Çarpıcı Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Julianne Moore, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
09:58 Çarpıcı Kız Filmi
06:45 23 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 23 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 23 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 23 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 23 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
06:45 23 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
23.10.2019 11:45:53