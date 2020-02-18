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Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

18.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:28Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil olay yerinden kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Harran karayolunun Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ömer Kılıç'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç ağır yaralanırken çocuğa çarpan sürücü ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yoldan geçen bir sürücü yaralı çocuğu fark ederek sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ŞANLIURFA

Ömer Kılıç, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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