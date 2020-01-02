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Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi.

02.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:28 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

KOCAELİ'nin ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde, Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Savaş Girti yönetimindeki 34 TM 9394 plakalı otomobille Eyüp Demir'in kullandığı 34 EE 8039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eyüp Demir'in otomobili savrularak refüje çıkıp, yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.



Osmangazi, Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

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