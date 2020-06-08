Çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:18
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Muhammet Kırış (27) yönetimindeki 74 BD 767 plakalı otomobil ile Barış Fincan (30) idaresindeki 78 AT 478 plakalı otomobil, Bostanbükü kavşağında çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve Veysel Fincan (38) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolda güvenlik önlemleri alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye’nin yapacağı bellidir Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a Ayasofya yanıtı: Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini ’sembolik’ seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Haberler››Güncel››Çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:27: Son dakika... İsrail, son iki günde Lübnan hava sahasını 8 kez ihlal etti - Haber 23:23: İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı - Haber 23:18: Kahta'da yolların çehresi değişiyor - Haber 23:11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir - Haber 23:09: Son dakika haberleri: Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı - Haber 23:05: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? - Haberler 22:33: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir - Haber 21:27: Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber 20:42: Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak - Haberler