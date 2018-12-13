13 Aralık 2018, 15:18
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Çarpışan Otomobiller Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Çarpışan Otomobiller Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Tekirdağ-İstanbul yolunda çarpışan iki otomobil metrelerce sürüklendi.

Tekirdağ- İstanbul yolunda çarpışan iki otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ-İstanbul karayolunun 15. kilometresinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat K. hakimiyetindeki 59 B 4526 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller hurdaya dönerken, 59 ZK 508 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ İstanbul,Tekirdağ
13 Aralık 2018 Perşembe 15:18



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