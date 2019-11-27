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Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı

Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:37
Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı
ŞANLIURFA - 'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek'e seyir halinde bulunan Murat C. yönetimindeki 31 Y 9497 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 CA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Birsen B. yaralandı. Kazanın şiddetiyle taklalar atarak yolun kenarında yan yatan otomobillerden biri demir yığınına döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ile jandarma çağrıldı. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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