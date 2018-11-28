28 Kasım 2018, 12:00
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Çarpışma 2. Bölüm 2. Fragman

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eylemindekaybetmiştir.

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde

kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk

duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye

karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek

isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının

bütün akışını değiştirecektir. Kadir'in ölmeyi

planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat,

4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan

sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden

ayırmayacaktır. Kadir'in de dediği gibi: Çarpışan biz

değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle

ruhen ağır yaralı olan Kadir'i yetimhaneden

de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte

olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep,

elinden zorla alınan kızı Aylin'e, Kadir sayesinde

kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla

birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir

avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir

şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına

daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni

belanın merkezinde Cemre vardır.