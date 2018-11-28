Çarpışma 2. Bölüm 2. Fragman

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eylemindekaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçlulukduymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeyekarar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermekisteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatınınbütün akışını değiştirecektir. Kadir'in ölmeyiplanlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat,4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadansonra kader onları bir daha asla birbirlerindenayırmayacaktır. Kadir'in de dediği gibi: Çarpışan bizdeğildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyleruhen ağır yaralı olan Kadir'i yetimhanedende tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişteolduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep,elinden zorla alınan kızı Aylin'e, Kadir sayesindekavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırlabirbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü biravukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbirşeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başınadaha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yenibelanın merkezinde Cemre vardır.