Çarpışma 2. Bölüm Fragman

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde
kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk
duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye
karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek
isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının
bütün akışını değiştirecektir. Kadir'in ölmeyi
planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat,
4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan
sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden
ayırmayacaktır. Kadir'in de dediği gibi: Çarpışan biz
değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle
ruhen ağır yaralı olan Kadir'i yetimhaneden
de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte
olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep,
elinden zorla alınan kızı Aylin'e, Kadir sayesinde
kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla
birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir
avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir
şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına
daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni
belanın merkezinde Cemre vardır.
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:00