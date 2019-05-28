Çarpışma 24. Yeni Bölüm Fragmanı (Final) Yayınlandı! Çarpışma Son Bölüm İzle

Çarpışma dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanında; Kadir, Zeynep'i kurtarmaya çalışırken, Aylin'i elinde tutan Cansız farklı emeller peşindedir. Veli kendini öldürmeye çalışır. Çarpışma dizisinin 23. bölümünde neler oldu? 24'üncü bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çarpışma dizisi hakkında merak edilenler…

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24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Perşembe akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Çarpışma dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Zeynep yaşam mücadelesi verir. O sırada Zeynep'in Cansız tarafından çekilen görüntülerine ulaşan Kadir, ne yapacağını bilemez. Bu sırada Veli, ağzına silahı dayayarak kendini öldürmek ister. Cansız ise Aylin'i kaçırmıştır. Şimdi kadir ve diğerleri için yeni bir oyun başlar. Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cansız, Zeynep'in yerini söylemek için tek şart koymuştur. O da, Veli ya da Kadir'in cesedinin çıkması. Veli, silahı çeker ama Kadir'i vuramaz. Kadir'in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli ise yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir'i köşeye kışkırtır. Bu sırada Zeynep'in zamanı tükenmekte ve ölüme bir adım daha yaklaşmaktadır. Kadir, kontrolünü tam kaybetmeye başladığı sırada Zeynep'e ulaşabileceği bir yol açılır.

KADİR, ZEYNEP'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Cansız, Zeynep'in yerini söylemese de, Kadir'i onun yanına götürmeyi kabul eder ve söz verdiği gibi götürür. Cansız imha edilmesi, durdurulması neredeyse imkansız bir bomba düzeneği hazırlamış ve bu durum sadece Zeynep'i değil Kadir'i de ölüm tuzağının içine çekmiştir. Artık Zeynep ile Kadir'in kurtulmaları şansa kalmıştır. Veli ise kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve tam planladığı gibi Cansız'ı gafil avlayarak üzerine kurşunlar yağdırır.

VELİ CANSIZ'DAN MESAJ ALIR

Öte yandan Cemre cezaevine giderek Demir'le yüzleşir. Yaşananlar sırasında Cemre'nin en büyük destekçisi Kerem'dir. Veli, İstanbul'dan ayrılmaya karar verir. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Böylelikle yeni bir savaşın fitili ateşlenir. Cansız'ın Zeynep'i öldürmeye çalışacağını anlayan Veli, Kadir'i uyarmak için yanına gider ve bulundukları mekanda çatışma çıkar. Cansız amacına ulaşır ve Zeynep'i bıçaklar. Kadir, Kerem ve Cemre yaşananlar karşısında ne yapacaklarını bilemezler.