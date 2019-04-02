Çarpışma'dan Çukur'a Bir Bomba Transfer Daha! Veli Cevher'den Sonra Cansız da Diziye Dahil Oldu

Son bölümlerinde yaşanan çatışma sahnesiyle sosyal medyada alay konusu olan Çukur'a, Çarpışma'dan bir oyuncu daha transfer oldu. Çarpışma'nın kilit ismi Cansız, Veli Cevher'le birlikte Koçovalılar'a yardım ediyor.

YORUMLARI GÜLDÜRDÜ

Çukur dizisinin 60. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur 60. yeni bölüm fragmanında, Çarpışma dizisinin oyuncuları Veli ve Cansız Koçovalılar'a yardım ediyor. Veli Cevher'in Çukur'a gelmesinin ardından bu kez Vartolu Salih ve Medet, Cansız'ın yerine geliyor. Medet'in mekanla ilgili yorumları izleyenleri gülümsetirken, Veli'nin yardımıyla Cansız'dan Mahsun'un yerini öğrenen Salih büyük bir mutluluk yaşıyor. İşte Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne.

BÜYÜK MÜCADELENİN İZLERİ KALDIRILIYOR

Çukur'un 1 Nisan Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 26. Bölümünde Çukur sakinleri, Karakuzularla olan büyük mücadelenin izlerini kaldırmaya çalışırken; sokaklardan "Çukur evimiz İdris babamız!" sesleri yükseldi.