15 Mart 2019, 10:41
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Çarpışma'dan, Çukur'a Sürpriz Transfer! Veli, Aynı Karakterle Kadroya Dahil Oldu

Reyting rekortmeni Çukur ve sevilen dizi Çarpışma'dan sürpriz işbirliği. Çarpışma'nın Veli'si Onur Saylak, Çukur'a konuk oyuncu olarak katılacak.

Fenomen dizi Çukur ve Çarpışma, izleyenlerine büyük bir sürpriz hazırlıyor. Pazartesi günleri reytingleri altüst eden Çukur dizisine, Perşembe günleri yayınlanan Çarpışma dizisinden bir karakter katılacak. Konuk olarak Çukur'a katılacak yıldız oyuncunun Çarpışma'nın reytingini de yükseltmesi bekleniyor.

AYNI KARAKTERLE DİZİYE DAHİL OLACAK

Genellikle Amerika'da spin off adıyla uygulanan diziler arası oyuncu değişimine, Çarpışma'nın Veli'si Onur Saylak dahil oldu. Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Çukur'a dahil olarak Çarpışma dizisinde canlandırdığı Veli karakterine hayat verecek.

DİZİSİNİN REYTİNGLERİNİ YÜKSELTECEK

Dün akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Çarpışma dizisi, Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle yayınlanmamıştı. Öte yandan Çarpışma için, yayınlandığı ilk bölümlerle düşük reyting sebebiyle final yapacağı iddiası ortaya atılmıştı. Dizinin yıldız oyuncusu Onur Saylak da, Çukur'a katılarak kendi dizisinin reytinglerde üst sıralara tırmanmasını hedefleyecek.

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Onur Saylak, Çukur, Magazin


YORUMLAR (5)
ADALET: butun kadinlar o sloganlai nasil br araya getirdi djuvam sekil, yoksa parasi .. kumbarasi vss sapikmisiniz erkekkeri kudurttunuz.
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SOBE: çukurda artık mıçtı be karakuzu marakuzu bu ne yaaa bitirin artık bu diziyi,iyice saçma sapan olmaya başladı..
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TRUP KAFA: Frukosuna Mahalle maçı 6 şarlıktan
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Ş: helal sana Veliii
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2 0
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FUTBOL BOLGİNİ: Bu ne la
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