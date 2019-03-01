Çarpışma Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Çarpışma 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cemre'nin, annesinin kendisini dünyaya getirirken öldüğüne dair sahte belge düzenleyen Dr. Kaan'ın evine geldiği, eliyle birkaç kez vurduktan sonra kendiliğinden açılan kapıdan içeriği girdiği sahnede, gerilim de saniye saniye tırmanıyor. Merak edilen tüm sorular 13. bölüm fragmanı ile cevap buluyor. İşte, Çarpışma dizisinin 13. bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA'NIN 12. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

'Çarpışma'nın bu akşam ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep'e Cansız'ın Kadir'in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep'in Kadir'e annesini vermesi teklifini de kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir'den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü'ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli'yi buldu ve onu Kadir'e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız'ın yerini öğrenmek için Veli'yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli'yi Kadir'in elinden, daha sonra halen Veli'ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı.

ANNE-OĞUL YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA

Bu sırada Kadir, Veli'den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir, Veli'nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu. Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep'in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Veli, Kadir onu emniyete getirdikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep'e verdiği sözü tuttu ve Asiye'nin adresini Kadir'e verdi. Kadir, annesi Asiye'nin evini buldu. Anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Asiye'nin Kadir'i karşısında görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise 'oğlum' sözü döküldü.