Çarpışma Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Kadir'in kızı ve karısının intikam arayışı hız kesmezken Cansız, Kadir'in nefretinin gözünü kör etmesini fırsat bilerek kendi hamlesini yapar. Çekilmeyen her tetik gerilim yaratır. İşte, Çarpışma dizisinin 14. bölüm ipuçları...

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir ve Zeynep'in karşılıklı duygusal itiraflarının damga vurduğu tanıtımda; Kadir ve Kerem'in dertleştikleri ve efkar dağıtıkları gecede, aynı mekana ansızın Zeynep ve Cemre de geliyor. Birbirlerine olan kırgınlıklarından, kızgınlıklarından ötürü erkekler ayrı, kızlar ayrı masalara oturuyor ve aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Kadir'in Kerem'le konuşurken, kendisiyle ilgili sevgi dolu itiraflarına kulak misafiri olan Zeynep de, Kadir'e yıllardır kalbinde tuttuklarını itiraf ediyor. Kadir ile Zeynep arasında bundan sonra neler yaşanacak, büyük aşkları yeniden alevlenecek mi soruları ise merak konusu oluyor.