Çarpışma Dizisinde Skandal Hata! Final Sahnesinde Çarpışan Arabaların Hava Yastıkları Açılmadı

Başrollerdeki Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla göz doldurdu. Organize Şube'de başkomiser olan Kadir, amigosu olduğu Sarıyer'in maçına kızı ve eşini de yanında götürdü. Malesef maç sonrasında canlı bomba saldırısı oldu. İlk canlı bombayı fark ederek etkisiz hale getiren Kadir, ikinci terörist karşısında ise çaresiz kaldı. Çarpışma'nın ilk bölümündeki bu sahneler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çarpışma 1. bölüm final sahnesinde ise dizinin asıl hikayesinin ortaya çıkacağı kaza sahnesi yaşandı.

HİÇBİR ARACIN HAVA YASTIĞI AÇILMADI

Türkiye'de bir ilke imza atan ve Hollywood'da kullanılan sistemle çekilen çarpışma sahnesinde, skandal bir hataya imza atıldı. Dört aracın çarpıştığı sahnede hiç bir aracın airbaglerinin açılmaması dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

BÜYÜK HATA

Ayrıca Ceren'in bulunduğu aracın ilk çarpışmada hasar görmemesi, devamında ise aracın hurdaya dönmesi büyük bir hata olarak yorumlandı.