02 Aralık 2018, 11:20
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Çarpışma Dizisinde Skandal Hata! Final Sahnesinde Çarpışan Arabaların Hava Yastıkları Açılmadı

Show Tv'nin sezona iddialı giriş yapan yeni dizisi Çarpışma, sahneleriyle nefes kesti. İlk bölümüyle izleyicisine unutulmaz anlar yaşatan dizide, skandal hataya imza atıldı.

Başrollerdeki Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla göz doldurdu. Organize Şube'de başkomiser olan Kadir, amigosu olduğu Sarıyer'in maçına kızı ve eşini de yanında götürdü. Malesef maç sonrasında canlı bomba saldırısı oldu. İlk canlı bombayı fark ederek etkisiz hale getiren Kadir, ikinci terörist karşısında ise çaresiz kaldı. Çarpışma'nın ilk bölümündeki bu sahneler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çarpışma 1. bölüm final sahnesinde ise dizinin asıl hikayesinin ortaya çıkacağı kaza sahnesi yaşandı.

HİÇBİR ARACIN HAVA YASTIĞI AÇILMADI

Türkiye'de bir ilke imza atan ve Hollywood'da kullanılan sistemle çekilen çarpışma sahnesinde, skandal bir hataya imza atıldı. Dört aracın çarpıştığı sahnede hiç bir aracın airbaglerinin açılmaması dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

BÜYÜK HATA

Ayrıca Ceren'in bulunduğu aracın ilk çarpışmada hasar görmemesi, devamında ise aracın hurdaya dönmesi büyük bir hata olarak yorumlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ,Sarıyer
02 Aralık 2018 Pazar 11:20



YORUMLAR (7)
NZXN: Arabaya giren yastik acilmaz
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ZA: Çok biliyorsunuz adamlar sahneyi profesyonellerle çektiler hava yastığını niye düşünemediler acaba lan oğlum hava yastıkları açılmış olda adamları kapatır nasın görüntü alacaklar
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İZLEYİCİ: Zaten Fİlmin küçük bir sahnesinde hava yastığı acılmadı yine ölmedim diyor , filmi dikkatli izleyin lütfen
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MANTIK: Hava yastıkları emniyet kemeri takılı olmayınca çalışmaz. Bu kadar basit.
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A AAAAAAAAAAAAAAA: bu dizi tutmaz.
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