Çarpışma Dizisindeki Sevişme Sahneleri Tepki Çekince Yayından Kaldırıldı

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk gibi oyuncuların olduğu dizinin ilk bölümündeki sevişme sahneleri izleyicileri kızdırdı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümündeki sevişme sahneleri tekrar bölümlerde yayından kaldırıldı.

SEVİŞME SAHNELERİ İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Yeni sezon dizileri arasından daha ilk bölümü ile diğerlerinden sıyrılan Çarpışma'nın ilk bölümü yayınlandı fakat etkileri hala sürüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk gibi oyuncuların olduğu dizinin ilk bölümünde sık sık sevişme ve öpüşme sahnelerinin olması izleyiciyi rahatsız etti.

SEVİŞME SAHNELERİ KALDIRILDI

Show' TV'nin prime time'da yayınladığı dizide sık sık öpüşme ve sevişme sahnelerinin sansürsüz şekilde ekrana verilmesi ise izleyiciyi kızdırdı. Çocukların izleyebileceği saatte uygunsuz sahnelerin verilmesi sosyal medyada da sık sık eleştirildi. Dizinin ilk bölümünde kullanılan sevişme ve öpüşme sahneleri dizinin tekrarlarında ve Show TV'nin resmi internet sitesindeki yayından kaldırıldı.