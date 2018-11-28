28 Kasım 2018, 09:46
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Çarpışma Dizisindeki Sevişme Sahneleri Tepki Çekince Yayından Kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı 'Çarpışma' dizisinde yer alan sevişme sahneleri izleyicilerden tepki çekince tekrar bölüm ve Show TV'nin resmi internet sitesindeki bölümünden kaldırıldı.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk gibi oyuncuların olduğu dizinin ilk bölümündeki sevişme sahneleri izleyicileri kızdırdı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümündeki sevişme sahneleri tekrar bölümlerde yayından kaldırıldı.

SEVİŞME SAHNELERİ İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Yeni sezon dizileri arasından daha ilk bölümü ile diğerlerinden sıyrılan Çarpışma'nın ilk bölümü yayınlandı fakat etkileri hala sürüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk gibi oyuncuların olduğu dizinin ilk bölümünde sık sık sevişme ve öpüşme sahnelerinin olması izleyiciyi rahatsız etti.

SEVİŞME SAHNELERİ KALDIRILDI

Show' TV'nin prime time'da yayınladığı dizide sık sık öpüşme ve sevişme sahnelerinin sansürsüz şekilde ekrana verilmesi ise izleyiciyi kızdırdı. Çocukların izleyebileceği saatte uygunsuz sahnelerin verilmesi sosyal medyada da sık sık eleştirildi. Dizinin ilk bölümünde kullanılan sevişme ve öpüşme sahneleri dizinin tekrarlarında ve Show TV'nin resmi internet sitesindeki yayından kaldırıldı.

Elçin Sangu,Kıvanç Tatlıtuğ,TV
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:46



YORUMLAR (19)
DÜŞÜNÜR: ulan müslümanız diyorsunuz ama bu ülkede müslümanlığa yakışmayan bir yığın olaylar oluyor hepinbiz sus pus sunuz neden çünki din tacirlerisiniz elinize geçse herkesten önce gidersiniz dedimya kursağınızda haramdan başka bişi olmayan yobazlar ancak eleştiriler olum gidin bakın ülkede insanr aç 1600 lira maaş alıyorlar eleştirinsene bunu ama sizin kafanız bunlara basmaz neden çünki örümcek kafalısınız bu ülkede insanlar aç yatıyor soğan 5 lira patates 4 lira eleştirinsene yobazlar eleştiremessin
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8 5
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BURSAPOR: DÜŞÜNÜR KIZ KARDEŞİNİ GÖNDER DİZİ ÇEKELİM
Yayından Kaldır
4 7
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PESPAYE: bugün ki taciz olaylarına karışan yaş grubu 34-49 arası niye peki biliyormu sunuz?bu yaş grubu gençlik ve ergeenliklerinde sansüzrsüz amerkan filmlerine kırmızı noktalı açık gece yarısı yayınlanan shov tv yayınlarına tutti fruttilere ve merdiven altı sinemalrında yeşilçamın zerrin egeliler filmlerine maruz bırakılmış grubuda ondan
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4 5
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GUNAY SENER: Rezillikden başka bir şey değil insanlar ailesiyle çocuklarıyla nasıl izlicek ya biraz düşünceli olun nasıl yönetmen bunu çeken hiçmi ailesi çocukları yok kınıyorum
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13 0
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KÖRGÖZLERE: beyni belden aşağı çalışan topluma hizmet edenler kazanıyor
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13 0
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