Çarpışma Dizisine Dahil Olan Usta Oyuncu Ali Sürmeli Kimdir ?

Show Tv'nin sevilen dizi Çarpışma'da nefesler tutuldu. Merakla beklenilen, Cansız karakterinin kim canlandıracağı belli oldu. Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu uzun süredir ekranlardaki projelerde yer almıyordu. Peki, işte Çarpışma Cansız kim? Çarpışma CansızAli Sürmeli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen Muş-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi.

SAYISIZ ÖDÜL ALDI

İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. 1995 yılında "Sokaktaki Adam" rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998yılında "Karşık Pizza" adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

21 KEZ TİYATRO VE 47 KERE DESİNEMA VE DİZİDE ROL ALDI

2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı. 2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde, Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken, Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.



