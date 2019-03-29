Perşembe akşamı seyircileri ekrana kilitleyen Çarpışma dizinin 15. bölümü dün yayınlandı. Peki, vazgeçilemeyen Çarpışma dizisinin 15. bölümünde neler yaşandı? Çarpışma dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma 15. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir ile Cansız'ı karşı karşıya getiren Veli onların birbirlerini öldürmelerini gergin bir şekilde bekliyor. Eğer plan başarılı olmazsa namlunun ucunda kendisinin olacağını çok iyi biliyor. Kerem, Cemil'in ölümünden sorumlu tutularak gözaltına alınıyor. Cemre, Kerem'in müebbetle yargılanacağını söylüyor. Zeynep, Veli'yi çok zor duruma düşürecek sürpriz bir hamle yapıyor. Selim, Kerem'in cezaevinden hiç çıkmaması için Veli ile işbirliği yapıyor.

KADİR TEK BAŞINA BASKINA GİDER

Cansız'ın kurduğu tuzağa bilmeden çekilen Kadir, karakoldakilerle beraber sevkiyatın şifrelerini çözer ve adrese ulaşır. Kimseye haber vermeden tek başına sevkiyata baskına giden Kadir, bir anda çatışmanın ortasında kalır. Saklandığı yerden yaşananları izleyen Veli, Kadir'in herkesi tek tek hakladığını görünce paniğe kapılıp diğer planını devreye sokar.

CİNAYET KEREM'İN ÜSTÜNE KALIR

Bu sırada eve dönmekte olan Kerem sokakta çalınan motoru bulur ve hemen ustayı arayıp mutlu haberi verir. Motoru tamirhaneye götürür. Aynı zamanda Yakup ve Cemil yeniden tamirhaneye gelir. Cemil tamirhanenin kapısını kolaylıkla açıp içeri girer. Yakup, Cemil'in içeri girmesinin ardından susturucu takılı silahını çıkarıp hiç düşünmeden tetiği çeker ve Cemil'i kafasından vurur. Yakup silahı temizleyip tamirhaneye bırakır. Tamirhaneye gelen Kerem, Cemil'in öldüğünü görür. Bu sırada polisler gelir ve her şey Kerem'in başına kalır.

VELİ DİĞER PLANI DEVREYE SOKTU

Veli, telefonla Bahar'ı arar. Ona verdiği numarayı aramasını söyler. Zeynep'i arayan Bahar, Asiye'nin kriz geçirdiğini ve oğlunu görmezse hastaneye gitmeyeceğini söylediğini anlatır. Zeynep hemen Kadir'i arar. Planın diğer kısmını devreye sokan Veli, Cansız'ı arayıp aynı yalanı söyler. Veli Kadir'in peşinde olduğu için kimseyi gönderemediğini söyler. Cansız kendisinin gideceğini söyler.

ASİYE VE CANSIZ YÜZ YÜZE GELDİ

Cansız, Asiye'nin evine gelir. Bu sırada Bahar evden kaçar. Aynı anda Kadir de eve gelmektedir. Asiye Cansız'ı görünce şoke olur. Polisler, Kadir merdivenleri çıkarken Veli'nin verdiği adresten apartmana girmek üzeredir. Cansız polislerin geldiğini haber alır. Arkasını dönen Cansız Asiye ile yüz yüze gelir.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

Polisler kelepçelenen Kerem'i ekip arabasına bindirir. Emniyete getirilen Kerem, Cemre'yi telefonla arayarak onu affetmesini ister. Cemre endişelenmiştir. Kerem'e neler olduğunu sorar. Kerem gözyaşları içerisinde onun başına gelmiş en güzel şey olduğunu bilmesini söyler. Cemre gözyaşlarına boğulur.

ÇARPIMA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen, Show TV'nin fenomen dizisi Çarpışma'nın 16. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen Çarpışma dizisinin 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 16. bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan bilgi edinebilirsiniz.