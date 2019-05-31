Zeynep öldü mü? Çarpışma 24. (final) son bölüm yayınlandı! Çarpışma son bölüm izle

Çarpışma dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Zeynep olmasa da artık Cansız ve Selim'de yoktur. Kadir ve diğerleri kaldıkları yerden mutlu olurlar. Çarpışma dizisinin 24. bölümünde neler oldu? Çarpışma son bölüm. İşte Çarpışma dizisi hakkında merak edilenler…

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir, Zeynep'i hızla hastaneye getirir ancak Zeynep yaşam mücadelesi verir. Böylelikle Kadir yeni bir intikam peşine düşerek, Cansız'ın yakınındakileri, birlikte iş yapanların kimler olduğunu öğrenerek izlerini sürer. Kadir ile Veli iki koldan Cansız'a ulaşmak adına herkesi öldürür. Cansız, Kadir ile Veli'nin peşinde olduğunu öğrenir. Sonuç olarak Cansız, Aylin'in kaçırılması talimatını verir.

KADİR, VELİ'Yİ VURUR

Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin'in hayatına karşılık Kadir'den Veli'yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli'yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir'den, kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin'in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon gelir ve Kadir ile Cansız'ın hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri ölmek zorundadır.

KEREM, CEMRE'YE EVLENME TEKLİFİ EDER

Zeynep, hayatını kaybeder ve Kadir, Aylin ile baş başa kalır. Veli ise hapse düşmüştür. Veli'yi görmeye de Kadir gelir. Yeni bir koğuşa geçen Veli, Hakan ile aynı yerde bulur kendini. Veli, Hakan'a Cansız ve Selim'in artık olmadığını söyler. Cemre ile kerem evlilik için ilk adımı atarlar. Kötüler cezalarını bulmuş, iyiler ise kaldığı yerden hayatlarını sürdürmeye devam ettiler.