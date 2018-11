Çarpışma Dizisinin Cemre Gür'ü Melisa Aslı Pamuk Kimdir? Kaç Yaşındadır?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma'da Cemre Gür karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Hayatı, kariyeri hakkında merak edilen her şey haberimizde...

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda, Haarlem'de dünyaya gelmiştir. Aslen İskendurunlu olan Pamuk'un kendisi İstanbul'da ailesi hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır. Melisa Aslı Pamuk, 14 yaşında modelliğe adım attı. Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimi alırken güzellik yarışmaları yüzünden okulunu dondurdu. 2009 yılında Best Model of Turkey ( Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanına sahip oldu.

MISS TURKEY'DE BİRİNCİ OLMUŞTUR

27 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, tatil için geldiği İstanbul'da öylesine Miss Turkey'e başvurmasıyla 3 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasının birincilik tacını takan güzel olmuştur. Ardından Türkiye'yi 2011'in Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etti.

5 DİL BİLMEKTEDİR

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Türkçe, İngilizce, Flemenkçe (Hollandaca), Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilmektedir. 179 cm boyunda olan Melisa Aslı Pamuk'un hobileri arasında yağlı boya resimleri yapmak ve dans etmekten büyük ölçüde zevk alır.

MANKENLİKTEN OYUNCULUĞA GEÇİŞ YAPTI

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri alan Pamuk, 2012 yılında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı "G.D.O. Karakedi" adlı sinema filminde Şafak Sezer ile başrol oynamıştır. 2014 yılında başrolde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin İstanbul döneminde kadroya katıldı. 2014 yılında Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı "Her Sevda Bir Veda" adlı dizide Nik Xhelilaj, Elif Atakan, Devrim Evin, Cemal Hünal ile birlikte yer aldı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık gibi başarılı sanatçılarla birlikte rol almıştır. Son olarak Melisa Aslı Pamuk, Show Tv'de perşembe akşamları ekranlara gelen Çarpışma dizisindeKıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Mustafa Uğurlu, Rojda Demirer ve Erkan Can ile birlikte rol almaktadır.

MELİSA ASLI PAMUK'UN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 - Çarpışma (Cemre Gür) (TV Dizisi)

2015 - Kara Sevda (Asu) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade) (TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 - G.D.O. Karakedi (Elmas) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2004 - Dat zit wel snor (Sinema Filmi)