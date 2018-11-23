Çarpışma Dizisinin Kaza ve Patlama Sahneleri Sosyal Medya'da Olay Oldu. İşte Yapılan O Yorumlar!

Show TV'de perşembe akşamları ekrana gelecek olan Çarpışma dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla taktirleri topladı. 1. bölümü yayınlanan Çarpışma dizisi hakkında Twitter'da 100 bine yakın tweet atıldı ve TT listesinde 1 numaraya erişti. Çarpışma dizisinin 1. bölümüne Kadir'in ailesini kaybettiği canlı bomba sahnesi ve finaldeki kaza sahnesi damga vurdu. İşte Çarpışma Twitter yorumları...

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE REKLAM ARASI VERİLMEDİ

Show TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Çarpışma 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Ezel, İçerde, Karadayı ve Son gibi başarılı dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın yönettiği Çarpışma 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin ilk bölümünde reklam arası verilmedi.

CANLI BOMBA SAHNESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Başrollerdeki Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla göz doldurdu. Organize Şube'de başkomiser olan Kadir, amigosu olduğu Sarıyer'in maçına kızı ve eşini de yanında götürdü. malesef maç sonrasında canlı bomba saldırısı oldu. İlk canlı bombayı fark ederek etkisiz hale getiren Kadir, ikinci terörist karşısında ise çaresiz kaldı. Çarpışma'nın ilk bölümündeki bu sahneler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çarpışma 1. bölüm final sahnesinde ise dizinin asıl hikayesinin ortaya çıkacağı kaza sahnesi yaşandı.

SOSYAL MEDYADA ÇARPIŞMA DİZİSİ YORUMLARI

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ve 22 Kasım Perşembe günü Show TV'de ilk bölümü ile ekrana gelen dizi 'Çarpışma' büyük beğeni topladı. Twitter'da Çarpışma etiketiyle 100 bine yakın mesaj atıldı. İzleyiciler sosyal medyada yaptığı yorumlarla, Çarpışma'yı Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı. İşte Çarpışma dizisinin 1. bölümü hakkında sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birkaçı:

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Demirci, Erkan Can, Mustafa Uğurlu ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Çarpışma ilk bölümüyle izleyiciyi etkilemeyi başardı. Çarpışma 1. bölümde Organize Suçlar'da başkomiser olan Kadir hem de Sarıyer'in amigosudur. Karısı ve kızını da Sarıyer'in maçına götüren Kadir, maç çıkışı stadyum yanındaki canlı bombayı fark etti ve onu vurup öldürdü. Ancak ikinci canlı bomba ise karısı ve kızının yanında kendisini patlattı. Kadir, kızı ve eşini gözlerinin önünde kaybetti. İzleyiciyi ekrana kilitleyen bu sahnenin ardından Çarpışma'da, Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk) adlı bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği final sahnesinde Kadir Adalı'nın "Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!" sözleri dikkat çekti. Patlama sonrasında yaşanan kaos izleyenleri derinden etkiledi. Kadir ise kızını ve çocuğunu kaybetmesinin ardından hayata küstü.