Çarpışma Dizisinin Yeni Bölümünün Ön İzlemesi Yayınlandı!

Çarpışma dizisinin yeni bölümünün ön izlemesi yayınlandı. Zeynep'in parmağında yüzük gören Cemre'nin "O parmağındaki ne?" sorusuyla Zeynep'in, Kadir'le evlilik kararı aldığını açıkladığı heyecan dolu tanıtımda, Veli'ye gelen tehlikeli mesaj dikkat çekiyor. Cansız'ın Zeynep'i öldüreceğini anlayan Veli, telaşla Kadir'e ulaşmaya çalışırken çekilen bıçak gerilimi yükseltiyor. Cansız acımasız yüzünü bir kez daha gösterirken, Zeynep'e ne olacağı merakla bekleniyor.

ÇARPIŞMA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

''Çarpışma'nın Perşembe akşamı ekrana gelecek, nefeslerin tutularak izleneceği 23. bölümünün konusu şöyle; Kadir'in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir'i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki son anda Zeynep'e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep'in yerini söylemese de, Kadir'i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep'in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep'ten sonra Kadir de Cansız'ın ölüm tuzağının içine düşer. Kadir ve Zeynep'in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız'ın üzerine mermi yağdırır.

"ÖLÜM KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALACAK"

Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir'le yüzleşir. Kerem, Cemre'nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul'dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın'ın kaleme aldığı 'Çarpışma'nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.