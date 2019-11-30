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Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı

Eskişehir'de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

30.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:24Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı
'de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 -7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR

İsmet İnönü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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