Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'da gerilim giderek tırmanıyor. Geçmiş bölümlerde dizideki olayların kilit ismi Cansız, 13'üncü bölüm itibariyle diziye dahil oluyor. Yeni bölümde Kadir Adalı'nın babası Cansız rolüyle usta bir oyuncu katılıyor. Ali Sürmeli'nin ilk defa görüldüğü yeni fragmanda, Kadir babası Cansız'a ulaşmaya çalışıyor.

BÜYÜK SÜRPRİZ BEKLİYOR

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak gibi oyuncuların paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi Çarpışma'da izleyenleri büyük sürpriz bekliyor.

KADİR'İN BABASI CANSIZ ORTAYA ÇIKIYOR

Diziye, Kadir'in babası ve can düşmanı 'Cansız' karakteriyle bu haftadan itibaren dahil olacak usta oyuncu Ali Sürmeli'nin ilk kez görüldüğü tanıtımda, Kadir'le Asiye arasında yaşanacak büyük yüzleşmeden çarpıcı anlar da yer alıyor. Asiye'nin Zeynep'le Cansız hakkında konuştuğu, Veli'nin Asiye'yi Cansız'la tehdit ettiği, Kerem'in kavga ettiğinin görüldüğü heyecan dolu tanıtımda, Kadir'in Cansız'a olan nefretini ve öfkesini dile getirdiği anlar ise yeni bölümde gerilimin tırmanacağının ipucunu veriyor.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de doğan Ali Sürmeli tiyatro ve sinema oyuncusudu 1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan Ali Sürmeli, , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı.

FİLMOGRAFİSİ

Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017

Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016

Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014

Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012

Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012

New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010

Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010

Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009

Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009

Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008

Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008

Bahoz(Fırtına) : Kazım Öz - 2007

Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007

Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006

Umut Adası : Erhan Dursun - 2006

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

Şellale : Semir Arslanyürek - 2001

Son : Levent Kırca - 2001

Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000

Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998

Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Babam Askerde : Handan İpekci - 1994

Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993

Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993

Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988

Dönüş : Faruk Turgut - 1988

Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983

ROL ALDIĞI DİZİLER

Nöbet (2018-)

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006)

Yağmurdan Sonra (2006)

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)