Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'da gerilim giderek tırmanıyor. Geçmiş bölümlerde dizideki olayların kilit ismi Cansız, 13'üncü bölüm itibariyle diziye dahil oluyor. Yeni bölümde Kadir Adalı'nın babası Cansız rolüyle usta bir oyuncu katılıyor. Ali Sürmeli'nin ilk defa görüldüğü yeni fragmanda, Kadir babası Cansız'a ulaşmaya çalışıyor.
BÜYÜK SÜRPRİZ BEKLİYOR
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak gibi oyuncuların paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi Çarpışma'da izleyenleri büyük sürpriz bekliyor.
KADİR'İN BABASI CANSIZ ORTAYA ÇIKIYOR
Diziye, Kadir'in babası ve can düşmanı 'Cansız' karakteriyle bu haftadan itibaren dahil olacak usta oyuncu Ali Sürmeli'nin ilk kez görüldüğü tanıtımda, Kadir'le Asiye arasında yaşanacak büyük yüzleşmeden çarpıcı anlar da yer alıyor. Asiye'nin Zeynep'le Cansız hakkında konuştuğu, Veli'nin Asiye'yi Cansız'la tehdit ettiği, Kerem'in kavga ettiğinin görüldüğü heyecan dolu tanıtımda, Kadir'in Cansız'a olan nefretini ve öfkesini dile getirdiği anlar ise yeni bölümde gerilimin tırmanacağının ipucunu veriyor.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de doğan Ali Sürmeli tiyatro ve sinema oyuncusudu 1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan Ali Sürmeli, , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı.
FİLMOGRAFİSİ
Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
Bahoz(Fırtına) : Kazım Öz - 2007
Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
Son : Levent Kırca - 2001
Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
Dönüş : Faruk Turgut - 1988
Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
ROL ALDIĞI DİZİLER
Nöbet (2018-)
Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006)
Yağmurdan Sonra (2006)
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003)
Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)
Mahsun Kırmızıgül, Ali Sürmeli, Magazin