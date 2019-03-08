Çarpışma'ya, Kadir ve Zeynep'in Öpüşme Sahnesi Damga Vurdu

Sevilen dizi Çarpışma, 13'üncü bölümle izleyicinin karşısına çıktı. Cansız'ın ortaya çıktığı heyecan dolu bölümde, Kadir hayatında hiç görmediği annesi Asiye ile ilk defa bir araya geldi. Kadir annesine kendisini neden bıraktığının hesabını sordu. Kadir ve Zeynep'in yıllar sonra aşklarını itiraf ettikleri ve öpüştükleri sahne ise diziye damga vurdu.

AŞKIN TADINI ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 13. son bölümüyle 7 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Çarpışma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kadir ve Zeynep arasındaki buzlar eridi ve aşkın tadını çıkarmaya başladılar.

KADİR ZEYNEP'İ ÖPÜYOR

Çarpışma son bölümde Kadir ve Kerem meyhanede otururken yan masalarına Zeynep ve Cemre geldi. Kadir'in Kerem'e geçmişteki aşk anısını anlatmasını duyan Zeynep, Kadir'i dışarıya çağırdı. Meyhanedeki olan bitenden sonra Kadir'i dışarıya çağıran Zeynep, Kadir'den söyledikleri yüzünden hesap soruyor. Evlenme teklif edeceğini bilmediğini söyleyen Zeynep, Kadir'e canını çok acıttığını söylüyor. Zeynep, severken gitmenin ne kadar zor olduğunu anlattıktan sonra Kadir'e onsuz geçirdiği her gün öldüğünü söylüyor. Bu tartışma sonrası ise Kadir bir anda Zeynep'i öpüyor.