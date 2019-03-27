Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

USTA OYUNCULAR DAHİL OLMUŞTU

Ay Yapım'ın Show TV'de yayınlanan 'Çarpışma' dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ali Aydın'ın yazdığı Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrol oynadığı dizinin ekibine, geçen bölümlerde usta oyuncular Şebnem Sönmez ve Ali Sürmeli katılmıştı.

KEREM'İN KOĞUŞ ARKADAŞI OLACAK

Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziye son olarak yeni bir oyuncu daha katıldı. Tiyatrocu Zafer Ergül, 'Metin' karakteriyle ekibe dahil oldu. Ergül, 'Çarpışma'da hapse düşen Kerem'in (Alperen Duymaz) koğuş arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.