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Çarpıştığı cipin sürücüsü doktor ilk müdahaleyi yaptı ama kurtarılamadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklet, beyin cerrahi uzmanı Dr. Ali Ç.'nin (56) kullandığı ciple çarpıştı.

18.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:13Çarpıştığı cipin sürücüsü doktor ilk müdahaleyi yaptı ama kurtarılamadı

ANTALYA'nın ilçesinde refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklet, beyin cerrahi uzmanı Dr. Ali Ç.'nin (56) kullandığı ciple çarpıştı. İlk müdahalesini cip sürücüsü Ali Ç.'nin yaptığı Şevket Uzun, kurtarılamadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D400 karayolu DSİ mevkisinde meydana geldi. 'tan Serik yönüne giden Ali Ç.'nin kullandığı 07 ABD 334 plakalı cip, refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un kullandığı plakası açıklanmayan motosikletle çarpıştı. Başında kask olan motosiklet sürücüsü Şevket Uzun, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.Manavgat'ta beyin cerrahi uzmanı olarak çalışan Dr. Ali Ç., kazanın ardından ağır yaralanan Şevket Uzun'un yardımına ilk koşan kişi oldu. Ali Ç., Şevket Uzun'a ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri Şevket Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şevket Uzun'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı.



Manavgat, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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