28.06.2019 14:50
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Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı

Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de otomobiliyle kovalayarak çarptığı aracı boş araziye devirip sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Kayseri 'de otomobiliyle kovalayarak çarptığı aracı boş araziye devirip sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 'nde otomobiliyle kovalayıp çarptığı aracı yol kenarındaki araziye devirip sürücüsü Niyazi Yıldırım 'ı tabancayla öldüren B.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki iş yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Dün kovalamaca sonucu devrilen otomobilinde tabancayla vurulan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı B.B. başka bir araçla kaçmıştı.
Kaynak: AA
Yavuz Selim Mahallesi , Kayseri , Güncel

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