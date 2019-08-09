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Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

09.08.2019 12:54 Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı
Erzincan'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Onur Demir'in (39) kullandığı 34 FC 2090 plakalı mobilya yüklü tır, Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Yalnızbağ mevkisinde yol kenarındaki düğün salonuna ait bahçenin duvarına çarparak üzerine çıktı.
Kazada ön bölümü büyük hasar gören çekicide sıkışan sürücü yaralandı.
Demir, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkartılıp Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur Demir, Gümüşhane, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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