06 Mart 2019, 10:34
»»

Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Başakşehir'de bir otomobil sürücüsü, çarptığı kadınla birlikte site bahçesine uçtu. Bu sırada balkondaki bir kişi paniğe kapılarak balkondan atladı. İlginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de bir otomobil sürücüsünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

DHA, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (1)
R5: Genelde fren yerine gaza basanlar kadın sürücü oluyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz