Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Başakşehir'de bir otomobil sürücüsünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: DHA