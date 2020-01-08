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Çarptığı köpek telef olan sürücüye ceza

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe otomobili ile çarpıp, telef olmasına neden olan Osman Y. hakkında adli süreç başlatıldığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ceza verildiği belirtildi.

08.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:51Çarptığı köpek telef olan sürücüye ceza

BURSA'nın ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe otomobili ile çarpıp, telef olmasına neden olan Osman Y. hakkında adli süreç başlatıldığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ceza verildiği belirtildi.

Büyükorhan ilçe merkezinde Pazar günü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Köpek telef olurken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, otomobilin plakasını belirleyip, sürücünün Osman Y. olduğunu tespit etti.

Merkez Nilüfer ilçesinde oturduğu belirlenen Osman Y., şikayet üzerine polis merkezine giderek ifade verdi. Osman Y, ifadesinde köpeği fark etmediğini söyledi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "5 Ocak'ta bir köpeğin otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Köpeği ezen otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmek suretiyle adli süreç başlatılmış, idari olarak da sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştırö ifadesi kullanıldı.



Büyükorhan, Güncel

Kaynak: DHA

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