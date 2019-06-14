14.06.2019 12:16
Haberler»3. Sayfa » Haber

Çarptığı motosikletli ölen kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

Çarptığı motosikletli ölen kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılırken sinir krizi geçiren kadın, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılırken sinir krizi geçiren kadın, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Alanya-Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan Dilek Kurt (21) yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral (57) yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral'a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral yapılan kalp masajına cevap vermedi.

Demiral'a ilk müdahale yapılırken otomobil sürücüsü Dilek Kurt gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren Kurt, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Demiral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Motosiklet, Gazipaşa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:02 Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise 'Size gelecek mermilere siper olayım' dedi
13:02 Okullarda karne heyecanı
13:02 Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
13:02 I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
13:02 Okullarda karne heyecanı
13:01 Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki, Bayburt'a veda ediyor
13:01 Flash Tv merkez binası yıkımını mahkeme durdurdu
13:01 Yüksekova'da karne dağıtım töreni
13:01 Muradına "Erdi"
13:01 Jandarmanın 180. yıl gururu
13:00 Karaman'da 57 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi
13:00 Uğur Soğutmanın web sitesi yenilendi
13:00 İzmir'in sorunları Torbalı'da masaya yatırıldı
13:00 Fatsa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı