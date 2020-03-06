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Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

06.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı
'nın ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Yalıntaş kavşağında 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü, Engin İ.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin İ. ağır yaralanırken, motosiklete çarpan 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri Engin İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri aracı kısa sürede buldu. Araç park halinde bulunurken, sürücü aranıyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 18:47:10