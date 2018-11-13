Çarptığı yaşlı adamın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsüne meydan dayağı kamerada

13 Kasım 2018 Salı 15:22



13 Kasım 2018 Salı 15:22

Çarptığı yaşlı adamın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsüne meydan dayağı kameradaHatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiGüvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazaya tanık olan iki kişi motosiklet sürücüsünü darp ettiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında motosikletlinin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, PVC kapı pencere işiyle uğraşan Nizam Berrak PTT Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir motoksiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü. Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.Kaza sonrası gözaltına alınan Ö.S. adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.